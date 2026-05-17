In occasione del 35° Festival Milano Musica domani alle 18.30, nel Ridotto dei Palchi della Scala, la voce di Alda Caiello e il Quartetto Noûs propongono “The Sirens Cycle per soprano e quartetto d’archi“ di Peter Eötvös. Il preludio del sinfonico “Siren’s song“ che eseguirà l’ Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta da Michele Gamba, nel concerto successivo, in programma alle 20 nella sala del Piermarini. Solista Minh-Tâm Nguyen delle Percussions de Strasbourg. L’Orchestra della Rai, oltre alla pagina sinfonica di Eötvös, presenta un programma in cui Carmine Emanuele Cella indaga la prospettiva di un’orchestra del futuro con “When the moon of mourning is set (“Quando è sorta la luna del lutto“, così è chiamata l’ultima luna piena prima del solstizio d’inverno, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un presente di lune, violenza e sirene. Doppia prima per l’Orchestra della Rai

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