Si è spento il maestro Dario Indrigo, noto direttore d’orchestra che ha guidato il coro della Rai. Nato e cresciuto a Reggio Emilia, ha avuto un ruolo centrale nella scena musicale italiana e nella storia dell’Istituto Peri, in particolare durante il periodo delle avanguardie musicali. La sua carriera si è contraddistinta per il talento e la forte personalità che ha sempre espresso sul podio e nel lavoro con i cori.

Reggio Emilia, 15 aprile 2026 – Un gigante della cultura musicale italiana e reggiana. Protagonista della memorabile stagione delle avanguardie musicali durante la quale l’Istituto Peri ebbe un ruolo fondamentale. Si è spento oggi il maestro Dario Indrigo – a 88 anni, ne avrebbe compiuti 89 il prossimo 13 agosto – direttore d’orchestra e a lungo insegnante dell’Istituto Musicale Peri. “Papà aveva una grandissima personalità – lo ricorda la figlia Alessandra – che ha dimostrato tanto nel suo lavoro di musicista quanto nella sua vita privata e familiare. Era un padre affettuoso e divertente. Inventava favole per noi. Un uomo di fine intelligenza e grande caparbietà, che esprimeva nella musica, sua passione, e in famiglia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al maestro Dario Indrigo: direttore d’orchestra, guidò il coro della Rai. “Aveva talento e grandissima personalità”

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