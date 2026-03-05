Maggie Ghyllenhaal parla della violenza presente nel suo ‘The Bride!’

Oggi nelle sale esce il film “The Bride! – La Sposa!”, un horror ghotich-punk che vede tra i protagonisti Christian Bale e Jessie Buckley. La regista Maggie Ghyllenhaal ha commentato pubblicamente la rappresentazione della violenza nel film, spiegando alcuni aspetti della scena e delle scelte narrative. La pellicola affronta temi legati alla brutalità, portando in scena sequenze che hanno suscitato discussioni.

Esce oggi 5 marzo al cinema il film ghotich-punk The Bride! – La Sposa!, con protagonisti Christian Bale e Jessie Buckley. Il mondo di Mary Shelley si apre ad una nuova narrazione, stavolta entrando nelle crepe della creatura della sposa di Frankenstein, che si fa donna, moglie improvvisata, eroina femminista, incredibile gangster. Le scene di violenza nel film sono molte ma mai superano il limite. Maggie Ghyllenhaal, regista e sceneggiatrice del film ce ne enumera i motivi. Tra questi la richiesta diretta della Warner Bros. a non turbare troppo profondamente il pubblico. La violenza nel film e l’esperiemento sociale. Quando Maggie Gyllenhaal concluse The Bride!, non tardò ad arrivare un’indicazione da parte degli studios per la rappresentazione della violenza sessuale nel film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maggie Ghyllenhaal parla della violenza presente nel suo ‘The Bride!’ La Sposa!, Maggie Gyllenhaal: "Scene di violenza insostenibili, abbiamo dovuto tagliare"Da domani 5 marzo nei cinema italiani la nuova fatica da regista di Maggie Gyllenhaal, che promette un alto tasso tasso di dramma e violenza... We will rock you alla ChorusLife Arena: “Spettacolo ambientato nel futuro che parla al presente”L’attore e cantante Davide Bonafini e la chitarrista Federica Pellegrinelli illustrano il musical “We will rock you”, in scena alla ChorusLife Arena... Aggiornamenti e notizie su Maggie Ghyllenhaal. Temi più discussi: L'invidia disarmante di Maggie Gyllenhaal per suo fratello Jake; The Bride!: intervista a Maggie Gyllenhaal sul punto esclamativo nel titolo e il film in cui vorrebbe entrare; Maggie Gyllenhaal: Rompo il silenzio della Sposa di Frankenstein; La sposa!, di Maggie Gyllenhaal. La Sposa! di Maggie Gyllenhaal, un caos gotico e grottesco che urla libertàMaggie Gyllenhaal osa come pochi registi oggi: con La Sposa!, il suo secondo film dopo il potente The Lost Daughter ... tvserial.it Maggie Gyllenhaal ha ridotto alcune scene di violenza in La sposa! dopo i test screeningLa sposa: Maggie Gyllenhaal ha modificato le scene di violenza sessuale dopo le richieste di Warner Bros. emerse durante i test screening. cinefilos.it La rilettura da parte di Maggie Gyllenhaal de "La moglie di #Frankenstein", arriva al cinema da oggi 5 marzo con Warner Bros. Protagonisti de #LaSposa! sono #JessieBuckley e #ChristianBale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul film. - facebook.com facebook La Sposa!, trama e recensione del film di Maggie #Gyllenhaal in uscita oggi al cinema x.com