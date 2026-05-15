Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026. Nella puntata precedente del 15 maggio 2026. Le tensioni tra Cristina e la madre non si placano. Marina, sempre più preoccupata per la costante presenza di Greta nella vita sua e di Roberto, prende un’inaspettata iniziativa all’insaputa del marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 18 maggio 2026: Marina trama contro Greta

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Un posto al sole anticipazioni del 6 maggio 2026

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