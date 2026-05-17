Un po' Nureyev un po' dannato tutto Sugar | 70 anni di Ray Leonard il principe del ring
Ray Leonard compie 70 anni. Considerato uno dei più grandi pugili di sempre, ha lasciato il segno con uno stile elegante e un modo di combattere spietato. La sua carriera è stata caratterizzata da vittorie memorabili e momenti di grande spettacolo, oltre a qualche episodio di vita privata che ha attirato l’attenzione. La sua figura ha rappresentato un’icona del ring, capace di unire talento e carisma in modo unico nel suo genere.
Quelli come lui strofinavano sul malcapitato di turno il gambo di spine, mentre nella retina del pubblico restavano impressi i petali della rosa. Quelli come lui sono stati davvero pochi; forse per questo nominarli equivale a individuare gli abitanti dell'Olimpo su un manuale di epica classica. Li accomuna una sorta di prestidigitazione pugilistica: quel linguaggio parlato, o meglio cantato, nell’empireo della boxe, da Ray Robinson, che poi non si chiamava nemmeno così e che fu il primo “Sugar” in omaggio all’estetica; ovviamente da Muhammad Ali, che danzava tra i cingolati; da istrioni come Nicolino Locche o Teofilo Brown. Pochissimi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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