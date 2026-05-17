Un po' Nureyev un po' dannato tutto Sugar | 70 anni di Ray Leonard il principe del ring

Ray Leonard compie 70 anni. Considerato uno dei più grandi pugili di sempre, ha lasciato il segno con uno stile elegante e un modo di combattere spietato. La sua carriera è stata caratterizzata da vittorie memorabili e momenti di grande spettacolo, oltre a qualche episodio di vita privata che ha attirato l’attenzione. La sua figura ha rappresentato un’icona del ring, capace di unire talento e carisma in modo unico nel suo genere.

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