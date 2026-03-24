WaterBlitz di Po Grande | aperte le iscrizioni gratuite all’evento di primavera per il monitoraggio del fiume Po

Sono aperte le iscrizioni gratuite per il primo evento WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione, in programma questa primavera. L’attività fa parte del progetto europeo FreshWater Watch, promosso dall’organizzazione no profit Earthwatch Europe, e mira a monitorare la qualità delle acque del fiume Po attraverso la partecipazione di cittadini. L’evento si inserisce in un’iniziativa di scienza partecipativa dedicata alla tutela del corso d’acqua.

I partecipanti possono aderire iscrivendosi tramite il link o inquadrando l’apposito QR code per ottenere le info sull’attività che verrà svolta dal 24 al 27 aprile prossimi lungo il Grande Fiume Sono infatti ufficialmente aperte le iscrizioni all’evento di primavera, che si terrà dal 24 al 27 aprile prossimi: cittadini, famiglie, scuole e appassionati possono aderire tramite il link d’iscrizione del progetto o inquadrando l’apposito Qr code e, una volta iscritti, ricevere tutte le info sull’iniziativa e le istruzioni per la consegna del kit di monitoraggio (che potrà avvenire a casa o presso una sede messa a disposizione dal proprio Comune, dove sarà possibile ritirarlo). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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