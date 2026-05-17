Un paese mobilitato per far sognare un gruppo di ragazzi

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dietro al traguardo raggiunto dall’Istituto Comprensivo "Armando Sforzi" di Piano di Conca, qualificato alle finali nazionali del Trofeo Scacchi e Scuola in programma a Montesilvano dal 18 al 21 maggio, c’è anche una grande prova di comunità. Per permettere agli studenti di partecipare alla trasferta abruzzese, infatti, famiglie, scuola e imprese del territorio si sono unite in una vera e propria mobilitazione di altruismo. Dopo il brillante risultato ottenuto alle regionali di Scandicci, dove due squadre dell’istituto si sono laureate campionesse toscane conquistando il pass per la fase nazionale, è iniziata una corsa contro il tempo per reperire le risorse necessarie a coprire spostamenti, vitto e alloggio degli studenti e degli accompagnatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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