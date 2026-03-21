Vetrine Rossoblù Entusiasmo alle stelle | I ragazzi di Italiano ci fanno sognare

Le vetrine rossoblù sono piene di entusiasmo dopo la vittoria del Bologna sulla Roma allo Stadio Olimpico, con il risultato di 4-3. I negozi della città si sono riempiti di colori rossoblù, mentre i tifosi si preparano a sostenere la squadra di Italiano nella corsa europea. La vittoria ha acceso l’interesse e il supporto tra i tifosi locali.

Il 4-3 rifilato dal Bologna alla Roma allo Stadio Olimpico è sulla bocca di tutta la città, in particolare in quei negozi che si colorano di rossoblù per sostenere i ragazzi di Italiano nella corsa europea. Vetrine Rossoblù è l’iniziativa promossa da Confcommercio Ascom, assieme ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino, che accompagna il Bologna nel suo cammino in Europa League. C’è un luogo che ad ogni partita casalinga dei rossoblù chiude i battenti: è l’Hair Stylist Look di Domenico Iannibelli, in via Porrettana: "E’ così da 45 anni, proprio qui davanti c’è il parcheggio dei tifosi ospiti, motivo che ci rende pressoché irraggiungibili dai clienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vetrine Rossoblù. Entusiasmo alle stelle: "I ragazzi di Italiano ci fanno sognare" Articoli correlati Vetrine Rossoblù. Una scossa l’Europa. Le attività caricano i ragazzi di ItalianoIn attesa degli ottavi di Europa League contro la Roma, giovedì al Dall’Ara, e del match di oggi contro il Verona, cresce la voglia di far sentire il... Ritrovato entusiasmo per i rossoblù. Ora sì che possiamo tornare a sognareLa primavera non è ancora sbocciata ufficialmente, ma da un mesetto a questa parte il Bologna sembra essere finalmente rifiorito dopo aver superato a... Una raccolta di contenuti su Vetrine Rossoblù Temi più discussi: Vetrine Rossoblù. Entusiasmo alle stelle: I ragazzi di Italiano ci fanno sognare; Le Vetrine si colorano. Sfida contro la Roma, il coro dei negozianti: Tutti con i rossoblù; Le Vetrine si colorano Sfida contro la Roma il coro dei negozianti | Tutti con i rossoblù. Vetrine Rossoblù, partenza sprint: Il Bologna può fare grandi coseBologna, 1 febbraio 2026 – Cresce l’entusiasmo per le Vetrine Rossoblù. L’iniziativa di Confcommercio Ascom, assieme ad altre realtà imprenditoriali cittadine, con la partnership del Carlino, ... ilrestodelcarlino.it Vetrine Rossoblù. La provincia si colora per aiutare il Bologna a ritrovare lo slancioSi diffonde a macchia d’olio, in tutta la provincia, l’entusiasmo delle attività commerciali colorate di rossoblù. Il coro è unanime: Dobbiamo sostenere il Bologna nella corsa europea. Sono infatti ... ilrestodelcarlino.it Diletta Borse e Valigie. Alex Blue · So Good. Vetrine nuove: dal classico panna, rosso , blu… all’insolito accostamento rosa, cuoio. Passate a trovarci Vi aspettiamo per aiutarvi nella scelta della borsa giusta per voi! #nuovevetrine #springsummer #shoppin facebook