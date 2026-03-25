I giovani democratici hanno analizzato il risultato del referendum, evidenziando come la vittoria del “No” sia stata in parte determinata dal coinvolgimento delle nuove generazioni. Attraverso iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione, sono riusciti a coinvolgere un numero significativo di giovani, influenzando così l’esito finale della consultazione. La loro partecipazione si è tradotta in un contributo importante alla campagna referendaria.

La vittoria del “No” al referendum parla anche, e soprattutto, il linguaggio delle nuove generazioni. A sottolinearlo sono i Giovani Democratici di Rimini, che rivendicano il ruolo decisivo del voto giovanile e del lavoro svolto durante la campagna. Tra social, piazze e mobilitazione dal basso, il risultato viene letto come il segnale di una partecipazione consapevole e di un protagonismo crescente dei giovani nella vita politica. “Come giovani democratici di Rimini, siamo estremamente felici per il risultato del referendum. La vittoria del ‘No’ rappresenta un segnale politico chiaro e potente, che parla soprattutto attraverso la voce delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Referendum, l’analisi dei Giovani Democratici: “Così abbiamo mobilitato i ragazzi”

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