Su Sky e NOW è in prima visione Sentimental Value, un film che ha ottenuto riconoscimenti agli Oscar e a Cannes. Diretto da Joachim Trier, il film si presenta come un dramma familiare che mette al centro le dinamiche di una famiglia alle prese con momenti di tensione e ricordi condivisi. La pellicola offre un racconto che approfondisce le relazioni e le emozioni di personaggi alle prese con eventi che cambiano le loro vite.

Arriva su Sky e NOW Sentimental Value, il film premiato agli Oscar e a Cannes.Un intenso dramma familiare firmato Joachim Trier. Vincitore dell’Oscar® come Miglior film internazionale e del Gran premio della giuria al Festival di Cannes, SENTIMENTAL VALUE esordirà domenica 17 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Joachim Trier, già autore de La persona peggiore del mondo, il film è un intenso dramma familiare che esplora legami, memorie e ferite mai del tutto rimarginate. Con il suo sguardo intimo e stratificato, Trier costruisce un racconto che attraversa il tempo e le relazioni, indagando il peso dell’eredità emotiva e la difficoltà di comunicare all’interno della famiglia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sentimental Value su Sky e NOW: il film premio Oscar in prima TV

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