Un nuovo polo residenziale e commerciale spazza via fabbricati degradati

Un intervento di ristrutturazione ha portato alla demolizione di fabbricati degradati nell’area tra via Sant’Ambrogio e via Ramo, con la realizzazione di oltre 8.300 metri cubi di nuovo spazio. Sono stati costruiti 17 alloggi, spazi commerciali e una piazza pubblica, con l’obiettivo di trasformare l’area e migliorare la vivibilità urbana. La riqualificazione ha coinvolto un’area che prima presentava edifici in condizioni di abbandono, ora sostituiti con nuove strutture e spazi pubblici.

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