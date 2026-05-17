Un nuovo polo residenziale e commerciale spazza via fabbricati degradati

Da padovaoggi.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di ristrutturazione ha portato alla demolizione di fabbricati degradati nell’area tra via Sant’Ambrogio e via Ramo, con la realizzazione di oltre 8.300 metri cubi di nuovo spazio. Sono stati costruiti 17 alloggi, spazi commerciali e una piazza pubblica, con l’obiettivo di trasformare l’area e migliorare la vivibilità urbana. La riqualificazione ha coinvolto un’area che prima presentava edifici in condizioni di abbandono, ora sostituiti con nuove strutture e spazi pubblici.

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Un intervento da oltre 8.300 metri cubi ridisegna l’area tra via Sant’Ambrogio e via Ramo: 17 alloggi, spazi commerciali e una nuova piazza per rilanciare la vita urbana. Nel cuore della frazione di Sant’Ambrogio, a Trebaseleghe, prende forma un progetto di radicale trasformazione urbana. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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