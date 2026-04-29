Bergamo in via Bronzetti un nuovo polo residenziale e una ciclopedonale

A Bergamo, in via Bronzetti, è stato avviato un nuovo progetto che prevede la realizzazione di un edificio residenziale con alloggi destinati a canone di vendita convenzionato e in locazione a canone sociale. Contestualmente, è iniziato il percorso partecipativo con le Reti di quartiere, coinvolgendo i residenti nel processo di pianificazione. Inoltre, l’intervento comprende anche la creazione di una pista ciclopedonale lungo la strada interessata.

IL PROGETTO. Un edificio con alloggi a canone di vendita convenzionato e in locazione a canone sociale: parte il processo partecipativo con le Reti di quartiere. Un nuovo intervento di rigenerazione urbana a Bergamo, in via Fratelli Bronzetti. La Giunta ha approvato l’avvio del processo partecipativo per la nascita di un nuovo polo residenziale, che prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale e di parcheggi pubblici. L’intervento, al civico 18 di via Bronzetti, riguarda un’area che vede ora la presenza di edifici dismessi, e prevede la costruzione di un nuovo edificio residenziale, con 13 stalli di sosta e un tratto di ciclopedonale che connetterà la via alla rete della mobilità dolce e alla futura fermata del tram.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, in via Bronzetti un nuovo polo residenziale e una ciclopedonale Notizie correlate Leggi anche: Farmaceutica, Petrone Group: "A Bergamo nuovo polo logistico per crescita europea" Il nuovo polo multifunzionale UniBg in centro a Bergamo: “Spazi accessibili e servizi per gli studenti”L’inaugurazione dell’edificio in via Fratelli Calvi nella mattina di martedì 3 marzo. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Bergamo, in via Bronzetti un nuovo polo residenziale e una ciclopedonale; L’area dismessa di via Bronzetti a Bergamo cambia volto: 29 alloggi e nuovi servizi. Bergamo, in via Bronzetti un nuovo polo residenziale e una ciclopedonaleIL CANTIERE. Conclusa la riqualificazione di piazza Angelini in Città Alta: intervento da 250mila euro che restituisce lo spazio ai pedoni con nuova pavimentazione, verde e arredi. L’opera rientra nel ... ecodibergamo.it