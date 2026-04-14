Mancini batte Inzaghi nel derby della Champions asiatica e vince lo scudetto del Qatar

Nella notte che ha visto il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina di una squadra qatariota, l’All Sadd ha ottenuto una vittoria contro la squadra guidata da Inzaghi nel derby della Champions asiatica. Contestualmente, la stessa formazione ha conquistato lo scudetto del Qatar, portando a casa due successi in una sola serata. La partita si è svolta in un clima di grande tensione, con i tifosi che hanno assistito a un evento storico per il club.

Tutto in una notte, che notte. La squadra qatariota allenata da Roberto Mancini, l’ All Sadd ha sconfitto ai calci di rigore la formazione di Simone Inzaghi, l’ Al Hilal in quello che è stato a tutti gli effetti una sorta di derby della Champions League asiatica (gli ottavi di finale) finito 3-3 nei tempi regolamentari. L’ex ct della Nazionale, però, ha contemporaneamente festeggiato anche la vittoria del campionato. I rigori premiano il Mancio. Una gara pirotecnica che ha sempre visto andare in vantaggio gli arabi allenati da Inzaghi: al vantaggio di Milinkovic-Savic risponde sette minuti dopo Claudinho; nuovo vantaggio dell’Al Hilal con Aldawsari al 55’ ma subito ripreso da Mujica tre minuti più tardi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mancini batte Inzaghi nel derby della Champions asiatica e vince lo scudetto del Qatar La magica notte di Roberto Mancini: vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiaticaJESI - A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Qatar, il tecnico jesino Roberto Mancini va subito a segno conquistando sulla panchina dell’Al Sadd... Leggi anche: Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica (e in contemporanea vince il campionato)