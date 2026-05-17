Roma-Lazio 2-0 Mancini doppietta che può valere la Champions

Nella partita tra Roma e Lazio, la squadra giallorossa ha vinto per 2-0 grazie a una doppietta di Mancini. La vittoria nel derby della Capitale rappresenta un risultato importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra romanesca ha ottenuto i tre punti, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni sul punteggio e ha visto i giocatori delle due squadre affrontarsi con determinazione.

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