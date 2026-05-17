Roma-Lazio 2-0 Mancini doppietta che può valere la Champions

Da lapresse.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Roma e Lazio, la squadra giallorossa ha vinto per 2-0 grazie a una doppietta di Mancini. La vittoria nel derby della Capitale rappresenta un risultato importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra romanesca ha ottenuto i tre punti, consolidando la propria posizione in classifica. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni sul punteggio e ha visto i giocatori delle due squadre affrontarsi con determinazione.

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La Roma fa suo il derby della Capitale e fa uno scatto forse decisivo per il ritorno in Champions League. Grazie al concomitante ko interno della Juve contro la Fiorentina, i giallorossi grazie a una doppietta di Mancini li scavalcano al quarto posto a novanta minuti dalla fine del campionato. Partita vibrante, con la prima occasione con colpo di testa di Pisilli parato dall’ esordiente Furlanetto, terzo portiere Lazio viste le assenze di Provedel e Motta. L’Olimpico spinge i giallorossi. Ma la Lazio non demorde e ci prova con Cancellieri. Alla mezzora ancora biancocelesti pericolosi con Cancellieri, la Roma si salva in angolo. E proprio sul corner Gila sfiora il gol di testa, palla fuori di un soffio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Derby alla Roma che batte 2-0 la Lazio con doppietta di Mancini

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