Un grande patto sul petrolio e più integrazione economica | così i Paesi dell’Asean rispondono alla crisi globale

Da it.insideover.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I paesi dell’Asean stanno lavorando a un accordo sul petrolio e a un aumento della cooperazione economica per affrontare la crisi globale. La riunione dei rappresentanti si è concentrata sulla definizione di strategie condivise per stabilizzare i prezzi e rafforzare i legami commerciali tra le nazioni della regione. Durante gli incontri, sono emerse proposte concrete per intensificare la coordinazione sulle politiche energetiche e promuovere misure comuni per sostenere le economie locali.

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È una situazione delicata per l’ Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (Asean). Il conflitto in Medio Oriente, con il conseguente blocco dello Stretto di Hormuz, ha generato una grave crisi energetica in gran parte dell’area, particolarmente esposta agli stravolgimenti della vitale rotta marittima incastonata nel Golfo. È in un clima del genere, appesantito dall’imprevedibilità degli Stati Uniti, che i leader dei Paesi membri dell’Asean – una regione formata da quasi 700 milioni di abitanti e con un’economia complessiva di 3.800 miliardi di dollari – si sono riuniti a Cebu, nelle Filippine, per un importante summit. L’ordine del giorno? Definire al più presto un quadro regionale per la condivisione del petrolio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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