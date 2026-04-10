Allarme Sachs | il rischio guerra globale tra egoismo e crisi economica

Durante un dibattito televisivo su La7, l’economista Jeffrey Sachs ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di uno scontro mondiale, accusando alcune figure politiche di avere tratti psicopatici, megalomani e narcisisti. Sachs ha sottolineato come le azioni di queste personalità possano influenzare negativamente gli equilibri internazionali, aumentando il rischio di un conflitto globale. La discussione ha coinvolto temi legati a crisi economiche e tensioni geopolitiche.

L’economista Jeffrey Sachs ha lanciato un allarme durissimo durante un dibattito televisivo su La7, descrivendo Donald Trump e Netanyahu come personalità con tratti psicopatici, megalomani e narcisisti che stanno trascinando l’intero pianeta verso il rischio di un terzo conflitto mondiale. Le dichiarazioni dell’esperto mettono in luce una gestione politica globale basata sull’egoismo dei leader, ignorando le sofferenze umane e le vittime causate dalle loro decisioni. Instabilità geopolitica e il blocco dello stretto di Hormuz. La fragilità degli equilibri internazionali è evidente dopo la rottura del recente cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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A noi è chiaro quanto sia impopolare parlare di difesa. Ma è altrettanto chiaro che sia necessario assumersi questa responsabilità. Tutti preferiremmo spendere per i nostri bisogni, non per una porta blindata o un allarme per casa. Eppure lo facciamo, perché l - facebook.com facebook