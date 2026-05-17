un ebreo estremista sputa sulla madonna

Durante una manifestazione di nazionalisti a Gerusalemme, un uomo di fede ebraica estremista ha sputato sulla statua della Madonna, provocando reazioni di sdegno tra i partecipanti. L’episodio si è verificato nel corso di una sfilata pubblica, attirando l’attenzione dei presenti e delle autorità locali. Non sono state riportate altre azioni o conseguenze immediate legate all’incidente. L’evento si inserisce in una serie di episodi di vilipendio ai simboli religiosi cristiani avvenuti nella stessa area.

Nuovo vilipendio dei cristiani a Gerusalemme: durante una sfilata di nazionalisti, un ultraortodosso oltraggia la statua di Maria. Lo aveva già fatto, in Libano, un soldato; un altro aveva distrutto un crocifisso. Pochi giorni fa, una suora è stata spinta e presa a calci. Lo Stato che si vanta, a ragione, di essere l’unica democrazia liberale del Medio Oriente, avrà seri motivi su cui interrogarsi: in Israele, gli episodi di profanazione ai danni dei simboli della fede cristiana si vanno moltiplicando al ritmo di pani e pesci evangelici. L’ultima scelleratezza l’ha documentata ieri sui social il coordinatore del Forum dei cristiani di Terra Santa, Wadie Abunassar, diffondendo un video che mostra giovani ebrei radicali sputare contro una statua della Vergine Maria collocata presso la Porta nuova a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Laverita.info

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