Ebreo radicale sputa sulla statua della Madonna
A Gerusalemme, un episodio di intolleranza contro i cristiani si è verificato recentemente, quando un individuo di fede ebraica ha sputato sulla statua della Madonna. La segnalazione è arrivata da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha riferito dell’accaduto. L’episodio si aggiunge ad altri episodi di tensione tra le comunità religiose presenti nella città. La notizia ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse organizzazioni locali e internazionali.
Un nuovo gesto di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. «Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla Processione delle Bandiere (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione', scrive su X Abunassar postando il video in cui si vede il gesto. Secondo padre Ibrahim Faltas, direttore delle scuole di Terra Santa, «l'episodio rivela il clima di tensione nella Città vecchia di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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A condividere il video sui social è Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa: Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale, un partecipante alla ‘Processione delle Bandiere’ sputa sulla statua - Facebook facebook
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