Ebreo radicale sputa sulla statua della Madonna

A Gerusalemme, un episodio di intolleranza contro i cristiani si è verificato recentemente, quando un individuo di fede ebraica ha sputato sulla statua della Madonna. La segnalazione è arrivata da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, che ha riferito dell’accaduto. L’episodio si aggiunge ad altri episodi di tensione tra le comunità religiose presenti nella città. La notizia ha suscitato reazioni e commenti da parte di diverse organizzazioni locali e internazionali.

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