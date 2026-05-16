Inaccettabile sfregio ai cristiani in Terra Santa e non solo | ebreo radicale sputa sulla statua della Madonna video

Durante la tradizionale Processione delle Bandiere a Gerusalemme, è stato diffuso un video che mostra un uomo di origine ebraica radicale che sputa sulla statua della Madonna. Il filmato ha attirato immediatamente critiche e proteste da parte di diversi gruppi cristiani, che hanno condannato l'episodio. La scena si è verificata in un momento di grande affluenza di fedeli e turisti, generando reazioni di sdegno sui social media e tra le comunità religiose.

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Un video girato a Gerusalemme durante la Processione delle Bandiere ha suscitato polemiche e indignazione nel mondo cristiano. Nelle immagini, diffuse sui social da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa, si vede un uomo sputare contro una statua della Vergine Maria vicino alla Porta Nuova della Città Vecchia. Ancora un sfregio, un’ennesima ferita inferta al cuore della cristianità da soldati o ignoti ai più fanatici israeliani. Prima, in Libano, l’oltraggio intollerabile del crocifisso con Gesù Cristo che un soldato dell’Idf ha preso a martellate in diretta video, e poi pedissequamente postato sui social. Poi,... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Inaccettabile sfregio ai cristiani in Terra Santa (e non solo): ebreo radicale sputa sulla statua della Madonna (video) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ebreo sputa sulla statua della Madonna. Il video e la denuncia del Forum dei Cristiani di Terra SantaRoma, 16 maggio 2026 – Dopo quello del soldato israeliano che colpisce un crocefisso, quello della suora aggredita a Gerusalemme un nuovo video è... Gerusalemme, Forum Cristiani Terra Santa denuncia: "Ebreo sputa su statua Madonna"“Un altro incidente oltraggioso contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante della ‘Processione delle Bandiere’, nel... Indesiderati e schiacciati tra due estremismi: per i cristiani una Terra Santa ma inospitaleUn effetto collaterale della guerra in corso che però accende la spia sul lento ma progressivo peggioramento delle condizioni di vita dei cristiani in Terra Santa. L’incidente che ieri ha coinvolto il ... vita.it Bruxelles, presepe della Sharia: Gesù senza volto/ Sfregio ai cristiani, arriveremo a Maria col burqa?Bruxelles, bufera per il presepe con Gesù, Maria, Giuseppe e i Re Magi senza volti. Conforme alla Sharia, sfregio ai cristiani: indignazione sui social PRESEPE INCLUSIVO A BRUXELLES O AFFRONTO ... ilsussidiario.net