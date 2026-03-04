Campania nasce la nuova Consulta della Protezione Civile | più voce ai volontari

In Campania è stata ufficialmente creata la nuova Consulta della Protezione Civile, con l’obiettivo di dare maggiore rappresentanza ai volontari. La decisione è stata approvata dalla Giunta regionale a fine febbraio e permette alle numerose associazioni locali di partecipare attivamente alle politiche di prevenzione e intervento. La riorganizzazione, attesa da tempo, coinvolge direttamente le realtà del territorio e ne riconosce il ruolo.

La Giunta regionale sblocca l'organismo che prende il posto del vecchio comitato ormai scaduto. Chi interviene nelle emergenze detterà le regole su formazione e sicurezza, a titolo gratuito La Regione Campania lancia ufficialmente la nuova Consulta del volontariato di Protezione Civile. La decisione, approvata dalla Giunta a fine febbraio, sblocca una riorganizzazione attesa da tempo e garantisce alle migliaia di associazioni del territorio un ruolo da protagoniste nelle politiche di sicurezza e prevenzione. La “nuova” Consulta prende il posto del vecchio comitato direttivo, i cui vertici erano scaduti da anni, e supera un primo tentativo di riordino che si era arenato all'inizio dello scorso anno senza mai entrare davvero in funzione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Caneva, nuova sede per i volontari della protezione civileLa struttura, inaugurata nel corso di una cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità locali e regionali, è stata progettata per garantire... Nuova allerta meteo Gialla in Campania: l'avviso della Protezione CivileNuovo avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle...