Un calendario senza precedenti per l' Arena Opera Festival numero 103

Da veronasera.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arena di Verona si prepara a ospitare il suo 103° Opera Festival, che si svolgerà dal 5 giugno al 12 settembre. Sarà la stagione più lunga mai registrata nella storia del festival, con un calendario ricco di spettacoli e rappresentazioni. L’evento coinvolgerà numerosi artisti e compagnie, portando in scena vari titoli operistici nel corso di quasi tre mesi. La programmazione include anche concerti e altri eventi legati all’opera, tutti programmati in questa edizione senza precedenti.

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L’Arena di Verona si appresta a vivere la stagione più lunga della sua intera storia con il 103° Opera Festival, un appuntamento che si estenderà dal 5 giugno al 12 settembre. Il cartellone prevede ben 53 serate di grande spettacolo che vedranno alternarsi 6 diverse produzioni d’opera e 6 serate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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