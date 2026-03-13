Pensioni 2026 | come anticipare l’uscita senza Quota 103 e Opzione Donna

Nel 2026 il sistema pensionistico italiano subirà una modifica, con alcune delle principali opzioni di uscita in anticipo che non includeranno più Quota 103 o l’Opzione Donna. La riforma interessa i lavoratori che desiderano pianificare il pensionamento prima della soglia standard, senza utilizzare le misure attualmente disponibili. Le nuove disposizioni saranno in vigore dall’inizio dell’anno e coinvolgeranno diverse categorie di lavoratori.

Nel 2026 il sistema previdenziale italiano cambia nuovamente volto. Alcune delle principali forme di uscita anticipata dal lavoro non sono state prorogate e, di conseguenza, molti lavoratori devono fare i conti con un numero più limitato di possibilità per accedere alla pensione prima dell’età di vecchiaia. In particolare, Quota 103 e Opzione Donna non risultano più disponibili per chi non aveva già maturato i requisiti negli anni precedenti, lasciando spazio solo ad altre strade previste dal sistema previdenziale. Una delle principali possibilità rimaste è la pensione anticipata ordinaria, che non prevede un requisito anagrafico minimo ma richiede un numero elevato di anni di contributi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

