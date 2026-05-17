un album dove racconto della mia lotta interiore

Un nuovo album vede la luce dopo cinque anni di lavoro e riflessioni, segnando il debutto ufficiale di un artista che si definisce in continua evoluzione. L’opera nasce da una lunga maturazione artistica, con testi che parlano di una lotta interiore. L’autore rivela come la persona che ha scritto le canzoni sia molto diversa da quella di oggi, sottolineando un percorso di trasformazione personale e creativa. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante nella sua carriera musicale.

Possiamo dire che questo è il primo vero album di Baltimora, frutto di cinque anni di maturazione artistica? "Sì, in realtà fa strano pensare che la persona che ha iniziato a scrivere questo disco è completamente diversa da chi sono oggi. Per fortuna non smettiamo mai di cambiare, ma soprattutto alla mia età cinque anni sono un’eternità. Oggi sono fiero di quello che sono, ma spero di non smettere di cambiare". Perché ha scelto di intitolare l’album " In Tasca "? "Si chiama ‘In Tasca’ perché ciò che conosco meglio, alla fine, sono le mie tasche e dentro, tutto quello che sono. Questo album è il racconto della mia lotta interiore. Racconto dell’accettazione e della sua necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tupac's Controversial Life and Death | MUSIC, RAP, TRUE CRIME | Full Movie in English

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