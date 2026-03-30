Il racconto della prof accoltellata | Un fendente a un millimetro dalla mia aorta e quasi un litro e mezzo di sangue perso Salvata da uno studente

Una docente di una scuola media di Trescore Balneario è stata accoltellata da un suo alunno di tredici anni. Nella sua testimonianza dall’ospedale, ha riferito di aver rischiato di essere colpita a un millimetro dall’aorta e di aver perso quasi un litro e mezzo di sangue. La salvezza è arrivata grazie all’intervento di un altro studente presente durante l’incidente.

Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un suo alunno tredicenne nella scuola media di Trescore Balneario, in una lettera dall’ospedale spiega di essersi salvata grazie a un altro studente della stessa età. Racconta di essere stata accoltellata da «un alunno tredicenne - confuso, trascinato e 'indottrinato» dai social - mi ha colpita all’improvviso, ripetutamente al collo e al torace con un pugnale. Solo il coraggio immenso di un altro mio alunno: "E. ", anche lui tredicenne, che mi ha invece difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio ». "Un fendente arrivato a mezzo millimetro dall'aorta" « Una potentissima emorragia, quasi un litro e mezzo di sangue perso in poco tempo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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