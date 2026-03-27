Tra gli artisti più apprezzati e introspettivi della sua generazione Il suo stile unisce perfettamente l’urban al cantautorato, superando i confini di entrambi i generi Una delle penne più autentiche e coraggiose del panorama musicale italiano Con la sua scrittura, diretta e sincera, riesce a dar voce alla profondità e all’inquietudine dell’essere umano Nayt IL SUO NUOVO ALBUM io Individuo DEBUTTA AL #1 DELLA CLASSIFICA DEGLI ALBUM PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA E DELLA CLASSIFICA CD, VINILI E MUSICASSETTE contiene il brano sanremese “PRIMA CHE” A NOVEMBRE 2026 LIVE NEI PALASPORT CON NOI INDIVIDUI TOUR nelle città di Bari – Padova – Milano... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Nayt: il suo nuovo album “io Individuo” debutta al primo posto della classifica Fimi/Niq degli album più venduti della settimana

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