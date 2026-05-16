Salone del Libro | l’Umbria propone il messaggio di San Francesco

Durante il Salone del Libro, l’Umbria ha presentato un messaggio ispirato a San Francesco, che mira a promuovere valori di pace e dialogo. Sono state poste domande su come il messaggio possa affrontare i conflitti geopolitici contemporanei e su quali iniziative concrete siano state finanziate dalla Regione in occasione dell’Ottocentenario. La discussione si è concentrata su proposte e progetti, senza entrare nel merito di interpretazioni o opinioni personali.

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? Domande chiave Come può il messaggio di Francesco rispondere ai conflitti geopolitici attuali?. Quali progetti concreti ha finanziato la Regione per l'Ottocentenario?. Chi guiderà la Marcia per la Pace nelle strade di Torino?. Perché l'Umbria ha scelto la cultura come strumento di diplomazia?.? In Breve Legge regionale 12026 finanzia 23 progetti per oltre 570mila euro sul territorio.. Vicepresidente Tommaso Bori e scrittore Davide Rondoni partecipano al dibattito torinese.. Assessore Fabio Barcaioli guida la Marcia per la Pace a Torino domenica.. Il messaggio francescano unisce tutela ambientale e dialogo contro le tensioni geopolitiche..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salone del Libro: l’Umbria propone il messaggio di San Francesco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone del Libro, successo per lo stand UmbriaL’imprenditore-mecenate Brunello Cucinelli, l’attrice Chiara Francini, il poeta Davide Rondoni e l’omaggio a Dario Fo scandiscono la terza giornate... Salone del libro di Torino, De Francesco presenta il PoloSalone del libro di Torino: l’onorevole Luciana De Francesco presenta il Polo culturale “Mattia Preti” La Calabria inaugura la propria presenza al... Domani domenica 17 maggio sarò al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’appuntamento è dalle 14,45 alle 15,45 nella Sala 500 del Lingotto. In dialogo con lo scrittore Paolo di Paolo parlerò del mio ultimo libro dedicato alla montagna nell’arte. Ma sar x.com Bottino salone del libro reddit Salone del Libro di TorinoLa deriva degli Stati Uniti con la presidenza di Donald Trump, i rapporti tra gli Usa e l’Unione europea, la minaccia rappresentata dall’Intelligenza Artificiale. Bernie Sanders arriva al Salone del L ... ilfattoquotidiano.it Al Salone del Libro di Torino omaggio a Sammy Basso con il libro scritto dai genitoriIl volume, curato insieme alla giornalista Chiara Pelizzoni, racconta la vita, l’energia e l’impegno del giovane ricercatore vicentino, malato di progeria, scomparso nel 2024 ... rainews.it