Ultra Trail Snowdonia | Giuditta Turini vince i 50 km in Galles

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella gara di ultra trail svoltasi in Galles, Giuditta Turini si è imposta sui 50 chilometri, affrontando percorsi tecnici e impegnativi tra le montagne del paese. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani, alcuni dei quali sono riusciti a salire sul podio in altre categorie e gare internazionali. La gara si è svolta in condizioni di terreno accidentato, con tratti ripidi e sentieri stretti, mettendo alla prova le capacità di resistenza e velocità dei partecipanti.

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? Domande chiave Come ha fatto Giuditta Turini a dominare i sentieri tecnici gallesi? Quali altri atleti italiani hanno scalato i podi internazionali questo weekend? Perché le condizioni meteo del Galles hanno influenzato i tempi finali? Cosa distingue la preparazione tecnica tra le gare gallesi e quelle italiane??? In Breve Beth Pascall seconda e Anna Louise Astad Sørlie terza nei 50 km gallesi. Jonathan Albon vince la prova maschile in 5 ore 34 minuti 37 secondi. Franco Collé ottiene il terzo . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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