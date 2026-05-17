Ultra Trail Snowdonia | Giuditta Turini vince i 50 km in Galles

Nella gara di ultra trail svoltasi in Galles, Giuditta Turini si è imposta sui 50 chilometri, affrontando percorsi tecnici e impegnativi tra le montagne del paese. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti italiani, alcuni dei quali sono riusciti a salire sul podio in altre categorie e gare internazionali. La gara si è svolta in condizioni di terreno accidentato, con tratti ripidi e sentieri stretti, mettendo alla prova le capacità di resistenza e velocità dei partecipanti.

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