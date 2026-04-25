La 50 Km di Romagna 2026 si svolge quest'anno con un numero record di iscritti, confermando la crescita dell'evento nel panorama delle ultramaratone italiane. La manifestazione, che si tiene in Romagna, viene trasmessa in diretta streaming su OASPORT e sul canale YouTube di OASPORT, permettendo agli appassionati di seguire live le performance dei principali protagonisti della gara. La competizione si svolge lungo un percorso di circa 50 chilometri, con i migliori atleti italiani e internazionali che si sfidano in questa edizione.

Benvenuti nel racconto IN DIRETTA STREAMING su OASPORT e su YUOUTUBE di OASPORT della 50 Km di Romagna 2026, una delle ultramaratone più amate d’Italia! Con un nuovo record di 1.700 iscritti da 25 Paesi e 3 continenti, Castel Bolognese si conferma capitale del podismo internazionale IN DIRETTA STREAMING su OASPORT dalle ore 8.00 circa sino alle Premiazioni dei vincitori. In questo video vedremo: • Il Percorso: La risalita del fiume Senio, il passaggio a Riolo Terme, Casola, il Parco fluviale e la conquista della “Cima Coppi” a Monte Albano (400 m slm). • I Protagonisti al maschile: La sfida per il record tra i campioni keniani Njeri e Wahome e i grandi nomi dell’atletica italiana come Jbari, Milani, Colgan e Generali.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 50 Km di Romagna 2026: Record di Iscritti e Sfida IN DIRETTA SU OASPORT tra i Big dell’ULTRA

50 Km di Romagna 2026: Record di Iscritti e Sfida IN DIRETTA SU OASPORT tra i Big dell’ULTRA

Notizie correlate

50 Km di Romagna da record: 1700 al via e diretta streaming su OA SportSarà ancora una volta una “50 Km di Romagna” da record, capace di coniugare sport, territorio e partecipazione internazionale.

Leggi anche: 50 Km di Romagna: 1.700 atleti pronti alla sfida tra i sentieri

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Sabato a Castelbolognese l’edizione numero 43 della 50 Km di Romagna: iscrizioni sold-out e grandi atleti al via; Ai nastri di partenza una 50 Km di Romagna da record; 50 Km di Romagna 2026: Record di Iscritti e Sfida IN DIRETTA SU OASPORT tra i Big dell’ULTRA; Sabato 25 aprile 2026 Cinquantamila passi nel cuore della Romagna con la 50km.

50 Km di Romagna 2026: Record di Iscritti e Sfida IN DIRETTA SU OASPORT tra i Big dell’ULTRABenvenuti nel racconto IN DIRETTA STREAMING su OASPORT e su YUOUTUBE di OASPORT della 50 Km di Romagna 2026, una delle ultramaratone più amate d'Italia! oasport.it

50 Km di Romagna: 1.700 iscritti, è recordSeppur ancora una volta alzata l’asticella della quota di iscritti agonisti, la Podistica Avis Castel Bolognese, per garantire servizi di qualità, ha dovuto fermare a 1.700 le iscrizioni della 43^ 50 ... ravennawebtv.it

+++ JUNIOR MEETING DA RECORD: 874 ISCRITTI +++ Sarà uno Junior Meeting - Banca Prealpi SanBiagio da record quello che andrà in scena domani, sabato 25 aprile, allo stadio comunale Soldan di Conegliano (TV). NEWS https://tinyurl.com/mpfn3k - facebook.com facebook