Ultimissime Inter LIVE | Marotta e Chivu si incontrano le probabili di Fiorentina Inter
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 22 MARZO. Fiorentina Inter, torna Kean dal primo minuto? Ecco il possibile undici viola contro i nerazzurri. Fiorentina Inter, torna Kean dal primo minuto nella viola? Questo il possibile undici di Vanoli per il match contro i nerazzurri. Le ultime Marotta Chivu, l’incontro prima di Fiorentina Inter: il dirigente nerazzurro in campo ad Appinao per motivare la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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