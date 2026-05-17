Recentemente, i lavoratori del settore forestale in Basilicata hanno espresso preoccupazione riguardo alla gestione delle risorse e alle comunicazioni provenienti dalla Giunta e dall'Assessorato regionali. La confusione tra i messaggi ufficiali ha alimentato incertezze tra chi lavora nel settore, che chiede maggiori garanzie anche in vista di un possibile ricambio generazionale. Le richieste principali riguardano l'introduzione di un turnover stabile e la tutela dei posti di lavoro, mentre le istituzioni continuano a comunicare posizioni contrastanti.

? Punti chiave Perché la Giunta e l'Assessorato stanno comunicando messaggi contrastanti?. Quali sono le richieste specifiche dei lavoratori per il turnover generazionale?. Come influirà lo stallo politico sulla gestione del patrimonio naturale lucano?. Chi gestirà davvero la trattativa sui finanziamenti dopo l'incontro del 19 maggio?.? In Breve Incontro assessoriale fissato per il 19 maggio dopo il tavolo tecnico con Bardi.. Rivendicazioni su equiparazione giornate lavorative e turnover generazionale per categorie SAAAP e ASA.. Frammentazione tra Giunta e Assessore rischia di bloccare finanziamenti e gestione patrimonio lucano.. Necessità di rinnovo CIRL per stabilizzare il comparto forestale in Basilicata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - UILA: ‘Gestione forestale in Basilicata crea incertezza ai lavoratori

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