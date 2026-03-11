All' aeroporto di Bologna il primo bosco per la gestione forestale responsabile

All'aeroporto di Bologna è stato inaugurato un nuovo bosco di quaranta ettari situato a circa 10 km da Piazza Maggiore. Questo bosco ha ottenuto la certificazione del Forest Stewardship Council® (FSC®) per la gestione forestale responsabile. Oggi fornisce servizi ecosistemici come l’assorbimento di CO2 e la conservazione del suolo, rappresentando una novità in ambito ambientale nella zona.

C'è un nuovo bosco ad appena 10 km da Piazza Maggiore: quaranta ettari che da oggi portano il marchio di certificazione di buona gestione forestale del Forest Stewardship Council® (FSC®) e che forniranno importanti servizi ecosistemici come l'assorbimento di CO2, la conservazione del suolo e.