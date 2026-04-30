Uila Sicilia | Savarino guida 33mila lavoratori contro i soprusi

Enzo Savarino è stato recentemente eletto segretario generale della Uila Sicilia a Palermo, assumendo la guida di un sindacato che rappresenta circa 33.000 lavoratori. La sigla si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori nel settore agricolo e di contrastare pratiche di sfruttamento e abbandono delle aree rurali. La sua elezione segna un nuovo capitolo nella rappresentanza sindacale locale.

? Cosa sapere Enzo Savarino è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia a Palermo.. Il sindacato rappresenta 33mila lavoratori per contrastare sfruttamento e spopolamento delle campagne.. A Palermo, durante la sessione congressuale tenutasi in un albergo della città, Enzo Savarino è stato nominato nuovo segretario generale della Uila Sicilia, l’organizzazione che rappresenta oltre 33 mila iscritti nell’intera regione. Il passaggio di consegne avviene in un momento di profonda trasformazione per il sindacato che tutela i lavoratori del settore agroalimentare e forestale. La nuova guida, originaria di Enna, subentra a Nino Marino, una figura storica che ha concluso il suo mandato descrivendo un percorso caratterizzato da periodi complicati ma anche estremamente stimolanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uila Sicilia: Savarino guida 33mila lavoratori contro i soprusi Notizie correlate Congresso Uila Sicilia, Enzo Savarino nuovo segretario generale nell'IsolaEnzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, prima organizzazione di categoria nell’Isola con più di 33 mila iscritti. Uila Pesca Sicilia: la flotta cala, ma il pesce estero invade i mercatiNino Pensabene è stato confermato alla guida della segreteria regionale della Uila Pesca in Sicilia durante il congresso svoltosi a Palermo, un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Congresso Uila Sicilia, Enzo Savarino nuovo segretario generale nell'Isola; Enzo Savarino alla guida della Uila Sicilia: nuova fase per il sindacato agroalimentare. Enzo Savarino eletto segretario generale della Uila SiciliaEnzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia, prima organizzazione di categoria nell’Isola con più di 33 mila iscritti. Prende il posto di Nino Marino, che oggi a Palermo h ... vivienna.it La UilA Sicilia a congressoLavoro dignitoso, protezione ambientale, agricoltura di qualità, sono i temi dei lavori che si aprono oggi a Palermo della settima assise dell'Unione Italiana Lavoratori dell'agricoltura della Sicilia ... rainews.it Enzo Savarino, ennese, è il nuovo segretario generale della Uila Sicilia. Prende il posto di Nino Marino - facebook.com facebook