La premier italiana ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, chiedendo di prolungare la deroga prevista dal Patto di Stabilità anche per il settore energetico. La richiesta si inserisce in un quadro di esigenze di flessibilità per far fronte alle recenti impennate dei costi dell’energia. La comunicazione arriva in un momento di discussioni tra i paesi membri sulla gestione delle regole economiche europee e le misure di sostegno ai settori più colpiti.

AGI - La premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nella quale chiede di estendere la deroga al Patto di Stabilita' anche al settore dell'energia. Si legge nella missiva: "Cara Ursula, l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l'Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacita' di difesa. Ma oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un'altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni scrive a von der Leyen e chiede di estendere la deroga del Patto di Stabilità all’energia

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