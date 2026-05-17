Udinese Galatasaray punta ad Atta | c’è la sfida con la Premier

Il Galatasaray ha mostrato interesse nell'acquisto di Atta dall'Udinese e sembra pronto a sfidare club della Premier League nella trattativa. La società turca ha avviato i contatti e sta negoziando con il club italiano per definire le condizioni di un possibile trasferimento. Non sono stati resi noti i dettagli economici, ma si parla di un’offerta che potrebbe convincere l’Udinese a cedere il giocatore. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione dell’affare.

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? Domande chiave Chi sono i club inglesi pronti a superare il Galatasaray?. Quanto deve pagare l'acquirente per convincere l'Udinese a cedere Atta?. Quali top club italiani stanno monitorando il mediano friulano?. Come influirà la vendita di Atta sul bilancio dell'Udinese?.? In Breve Atta ha segnato 6 reti e servito 4 assist in 32 presenze totali.. Il giornalista Yagiz Sabuncuoglu conferma i contatti tra Galatasaray e Udinese.. L'operazione richiederebbe un investimento superiore ai 20 milioni di euro.. Il giocatore è arrivato dall'FC Metz nel 2024 per 8 milioni di euro.. Il Galatasaray ha avviato manovre ufficiali per acquisire il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta, inserendosi in una corsa internazionale che vede coinvolti anche club della Premier League come Everton e Fulham. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udinese, Galatasaray punta ad Atta: c’è la sfida con la Premier ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lazio-Udinese: Sarri sfida i ballottaggi, Runjaic punta su Atta-Zaniolo? Cosa sapere Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: Runjaic ritrova Atta. Spalletti con Yildiz puntaUdinese e Juventus si affrontano al Bluenergy Stadium per l'ultimo match del sabato della 29ª giornata di Serie A. Udinese, ora spazio ad un rinforzo per la fascia sinistra: piace N'Diaye dell'AnderlechtDopo l’ingaggio del colombiano Juan David Arizala, l’Udinese continua l'opera di rafforzamento sul mercato e ora punta ad un rinforzo sulla fascia sinistra. Questa zona di campo è stata identificata ... tuttomercatoweb.com Udinese, Zaniolo verso il riscatto: il sì è già arrivatoL’Udinese punta al riscatto di Nicolò Zaniolo: il club friulano pronto a investire 10 milioni dopo una stagione da protagonista. europacalcio.it