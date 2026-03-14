Alle 20.45 si sfidano allo stadio Bluenergy l'Udinese e la Juventus nella 29ª giornata di campionato. Runjaic ha deciso di reinserire Atta nella formazione dell'Udinese, mentre Spalletti punta su Yildiz come punta centrale. Le formazioni ufficiali sono state comunicate prima del calcio d'inizio, e le squadre si preparano a scendere in campo con le scelte fatte dai rispettivi allenatori.

Udinese e Juventus si affrontano al Bluenergy Stadium per l'ultimo match del sabato della 29ª giornata di Serie A. Runjaic, alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo in campionato, schiera Okoye tra i pali, protetto da Ehizibue, Kabasele e Kristensen. In mezzo spazio a Zarraga e Karlstrom, affiancati sulle linee laterali da Ekkelenkamp e Kamara. In avanti, Zaniolo e Atta alle spalle di Davis. Spalletti conferma Perin in porta con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa. In mediana agiranno Locatelli e Thuram, mentre sulla trequarti ci saranno Conceiçao, McKennie e Boga. Il riferimento offensivo sarà Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Juventus, le formazioni ufficiali: Runjaic ritrova Atta. Spalletti con Yildiz punta

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