Oggi alle 15 si gioca la partita tra Udinese e Torino, con le formazioni ufficiali annunciate. L’allenatore dell’Udinese ha deciso di schierare Zaniolo come parte della formazione titolare, mentre l’allenatore del Torino punta su Vlasic e Simeone. La situazione in classifica delle due squadre è stabile, e una vittoria permetterebbe al Torino di agganciare una posizione importante in classifica.

(3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Miller, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic (3-5-2): Paleari; Coco, Marianucci, Ebosse; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic Simeone. All. D'Aversa Il confronto tra le due squadre sarà il 40° della loro storia. Il bilancio dei precedenti sorride ai padroni di casa, che a Udine hanno superato il Torino in 16 occasioni. Si contano inoltre 15 pareggi, mentre i successi granata restano fermi a quota 9. La sfida sarà arbitrata da Mucera, della sezione di Palermo. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cecconi e Moro, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Zanotti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Udinese-Torino, le ufficiali: Runjaic si affida a Zaniolo. D'Aversa con Vlasic-Simeone

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