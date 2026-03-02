Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina sono state annunciate: l'allenatore dell'Udinese ha reintegrato Davis nella squadra, mentre quello della Fiorentina ha schierato Gudmundsson. La partita, valida per la 27ª giornata di campionato, si giocherà questa sera alle 20.45. Entrambe le squadre hanno scelto le proprie formazioni per il match che si svolgerà in Veneto.

Udinese e Fiorentina chiudono la 27ª giornata di Serie A 2025-26. Runjaic schiera in porta Okoye con difesa formata da Bertola, Kristensen e Kabasele. Gli esterni di centrocampo sono Ehizibue e Zemura con in mezzo Ekkelenkamp, Karlström e Piotrowski. Zaniolo agirà dietro la punta Davis. Vanoli risponde con De Gea tra i pali e difesa formata da Parisi, Pongracic, Rugani e Ranieri. Davanti alla difesa c'è Fagioli, sulle corsie di centrocampo ci sono Harrison e Gudmundsson con in mezzo Mandragora e Brescianini. Il riferimento offensivo è Kean. Segui qui il match. LE FORMAZIONI UFFICIALI Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Zaniolo; Davis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Runjaic ritrova Davis, Vanoli con Gudmundsson

Scelte di Runjaic e Vanoli: le formazioni ufficiali di Udinese-FiorentinaNel contesto della Serie A 2025/26, Udinese e Fiorentina si affrontano nel 27° turno, con le formazioni ufficiali comunicate dai due staff tecnici.

