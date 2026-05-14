Il presidente ucraino ha annunciato un nuovo attacco proveniente dalla Russia, con più di 1.500 droni lanciati contro diverse zone del paese. Tra le infrastrutture colpite, ci sarebbe stato anche un edificio residenziale. La notizia arriva in un momento di intensificazione delle operazioni militari nella regione, con il governo ucraino che ha confermato l’uso di droni in questa offensive. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali vittime o danni specifici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Kiev sotto attacco, colpito un palazzo residenziale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato una nuova e massiccia offensiva russa contro il territorio ucraino, parlando di oltre 1.560 droni impiegati dalla Russia dalla mezzanotte di ieri contro città e comunità del Paese. Attraverso un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha spiegato che sono ancora in corso le operazioni di soccorso a Kiev dopo un attacco con droni che ha centrato un edificio residenziale di nove piani. Il bilancio provvisorio confermato dal presidente parla di una vittima. Missili e droni contro infrastrutture civili. Nel suo intervento, Zelensky ha riferito che durante la notte le forze russe hanno lanciato più di 670 droni d’attacco e 56 missili contro l’Ucraina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Zelensky denuncia nuovi attacchi russi: oltre 1.500 droni lanciati contro l’Ucraina

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