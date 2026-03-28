Ucraina notte di raid e controattacchi | colpite maternità e case morti civili Kiev risponde in Russia

Durante la notte, le zone interessate dal conflitto in Ucraina sono state teatro di raid e operazioni di controattacco. Sono stati colpiti un ospedale materno e diverse abitazioni, provocando la morte di civili. La città di Kiev ha risposto con attacchi in territorio russo, mentre i cieli sopra l’Ucraina sono stati attraversati da droni e missili. La situazione rimane tesa e instabile.

La notte torna a essere il momento più fragile della guerra. Mentre le città si svuotano e le luci si spengono, i cieli sopra l’ Ucraina si riempiono ancora una volta di droni e missili. È in queste ore che il conflitto mostra il suo volto più crudo: quello che colpisce quartieri residenziali, ospedali e infrastrutture civili, lontano da qualunque linea del fronte. Il bilancio è pesante, e racconta una guerra che continua a consumarsi anche – e soprattutto – lontano dagli obiettivi militari dichiarati. Nel corso della notte, le forze russe hanno condotto una nuova ondata di raid su diverse aree del Paese, causando almeno tre morti e numerosi feriti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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