Uccise il padre Boris Rezzonico a coltellate | Ammanuel ha un disturbo paranoide

A Luino, il 6 luglio scorso, un uomo è stato accusato di aver ucciso il padre, un 57enne, con coltellate nella casa dell’ex moglie. Durante la discussione tra i due, l’imputato ha riferito di soffrire di un disturbo paranoide, una condizione psichiatrica che potrebbe influenzare la valutazione delle responsabilità nel processo in corso. La vicenda è ancora al centro di un procedimento legale in cui si stanno valutando anche aspetti psichiatrici, fondamentali per definire le future decisioni giudiziarie.

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