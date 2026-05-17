Uccise il padre Boris Rezzonico a coltellate | Ammanuel ha un disturbo paranoide
A Luino, il 6 luglio scorso, un uomo è stato accusato di aver ucciso il padre, un 57enne, con coltellate nella casa dell’ex moglie. Durante la discussione tra i due, l’imputato ha riferito di soffrire di un disturbo paranoide, una condizione psichiatrica che potrebbe influenzare la valutazione delle responsabilità nel processo in corso. La vicenda è ancora al centro di un procedimento legale in cui si stanno valutando anche aspetti psichiatrici, fondamentali per definire le future decisioni giudiziarie.
Luino (Varese) – C’è una verità giudiziaria ancora tutta da costruire, ma anche un quadro psichiatrico che rischia di diventare uno dei punti centrali del futuro processo per l’omicidio di Boris Rezzonico, il 57enne ucciso a coltellate nella casa dell’ex moglie, a Luino, il 6 luglio scorso. Secondo la perizia disposta dal gip del Tribunale di Varese Marcello Buffa, Ammanuel Francesco Rezzonico sarebbe stato parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del delitto. La relazione della psichiatra. A illustrarlo in aula è stata la psichiatra Maria Teresa Ferla, nominata dal giudice per l’incidente probatorio, richiesto per chiarire le condizioni mentali del giovane imputato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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