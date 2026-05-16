Uccide il padre a Luino con una coltellata | Ammanuel Rezzonico semi-infermo di mente ma può affrontare il processo
Un giovane di 25 anni è stato accusato di aver ucciso il padre con una coltellata a Luino, in provincia di Varese, il 6 luglio 2025. La perizia psichiatrica ha diagnosticato un disturbo paranoide, ma ha anche stabilito che l’imputato può partecipare al processo. Ammanuel Rezzonico si trova in condizioni semi-inferme di mente e il procedimento giudiziario procede per il reato di omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali.
La perizia psichiatrica super partes ha riconosciuto un disturbo paranoide in Ammanuel Rezzonico. Il 25enne, che il 6 luglio 2025 ha ucciso il padre Boris a Luino (Varese), può comunque affrontare il processo per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata 21enneUna coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori.
Parma, uccide il compagno con una coltellata: arrestata cubanaUna coltellata al torace e una versione dei fatti che non ha convinto gli investigatori.