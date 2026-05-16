Uccide il padre a Luino con una coltellata | Ammanuel Rezzonico semi-infermo di mente ma può affrontare il processo

Un giovane di 25 anni è stato accusato di aver ucciso il padre con una coltellata a Luino, in provincia di Varese, il 6 luglio 2025. La perizia psichiatrica ha diagnosticato un disturbo paranoide, ma ha anche stabilito che l’imputato può partecipare al processo. Ammanuel Rezzonico si trova in condizioni semi-inferme di mente e il procedimento giudiziario procede per il reato di omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

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