Uccise il padre a coltellate | prima udienza e nuova perizia per l' imputato

È prevista una terza perizia psichiatrica per valutare se l’imputato sia in grado di partecipare al processo. Nella prima udienza, sono stati ascoltati i testimoni e sono state acquisite alcune prove. La vicenda riguarda un uomo accusato di aver ucciso il padre con diverse coltellate. La nuova perizia sarà determinante per stabilire la capacità mentale dell’imputato durante l’azione.

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