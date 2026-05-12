Uccise il padre a coltellate | prima udienza e nuova perizia per l' imputato
È prevista una terza perizia psichiatrica per valutare se l’imputato sia in grado di partecipare al processo. Nella prima udienza, sono stati ascoltati i testimoni e sono state acquisite alcune prove. La vicenda riguarda un uomo accusato di aver ucciso il padre con diverse coltellate. La nuova perizia sarà determinante per stabilire la capacità mentale dell’imputato durante l’azione.
BRINDISI - Servirà una terza perizia psichiatrica per dire se l'imputato sia in grado o meno di stare in giudizio. Di affrontare cioè il processo davanti alla corte d'assise di Brindisi (presidente Maurizio Saso; a latere Ambrogio Colombo) che è cominciato oggi, martedì 12 maggio 2026. Un 42enne.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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