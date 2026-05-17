UBeer | il festival della bionda Etichette umbre musica e food

A Perugia si svolge il festival dedicato alla birra, con particolare attenzione alle etichette umbre. L’evento presenta diverse aziende locali, tra cui Birra Perugia, Birra Flea e Birrificio La Gramigna, che offrono le proprie produzioni ai visitatori. Oltre alla birra, il festival prevede anche musica dal vivo e stand di cibo, creando un’occasione di incontro tra produttori e appassionati. L’evento si tiene in un’area dedicata nel centro della città, con ingresso aperto a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui