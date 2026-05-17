UBeer | il festival della bionda Etichette umbre musica e food
A Perugia si svolge il festival dedicato alla birra, con particolare attenzione alle etichette umbre. L’evento presenta diverse aziende locali, tra cui Birra Perugia, Birra Flea e Birrificio La Gramigna, che offrono le proprie produzioni ai visitatori. Oltre alla birra, il festival prevede anche musica dal vivo e stand di cibo, creando un’occasione di incontro tra produttori e appassionati. L’evento si tiene in un’area dedicata nel centro della città, con ingresso aperto a tutti.
PERUGIA - Birra Perugia (Torgiano), Birra Flea (Gualdo Tadino), Birrificio La Gramigna (Perugia), Birra dell’Eremo (Assisi), Birrificio Osiride (Foligno), Birra Centolitri (Baschi), Birrificio Amerino (Amelia), Birrificio Residual (Pietrauta), Birrificio Infraportas (Foligno), Birrificio Impera (Madonna Campagna), Birrificio Colfiorito, Birra San Biagio (Nocera Umbra), Mastri Birrai Umbri (Gualdo Cattaneo), Birra Bro (Terni), Birrificio Altotevere (San Giustino), BirrAlfina (Orvieto), Birra Oaken (Pila), Birrificio Khamen (Perugia). Inoltre, presente anche Kombucha (Perugia) con la sua bevanda analcolica. Sono le 19 aziende che daranno vita ad UBeer 2026, festival gastronomico di riferimento per il mondo della birra artigianale umbra, in programma dal 22 al 24 maggio al Barton Park. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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