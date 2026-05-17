Tutto quello che ancora non sai sull'uso dell'acqua profumata corpo e capelli

Da amica.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giorno vengono pubblicate nuove acque profumate per il corpo e i capelli, con diverse fragranze e formulazioni. Questi prodotti vengono spesso promossi come alternative leggere ai profumi tradizionali, e vengono utilizzati sia per rinfrescare che per lasciare una scia fragrante sulla pelle e sui capelli. La loro composizione include solitamente aromi, alcool e altri ingredienti che favoriscono l’effetto di freschezza, mentre alcuni sono formulati con ingredienti specifici per la cura della pelle o dei capelli.

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Se di acqua profumata corpo e capelli ne viene lanciata una ogni giorno – e non solo per dire -, un motivo ci sarà! Le nuove hair & body mist stanno, infatti, vivendo una crescita trasversale che coinvolge tutti i canali della distribuzione moderna: dal mass market al selettivo passando per l’ultra-prestige, la farmacia e l’erboristeria. Del resto, come resistergli? Sono leggere, versatili, instagrammabili e accessibili. E, per tutti questi motivi, si stanno imponendo come uno dei segmenti più dinamici del settore beauty, originando nuovi rituali di consumo e linguaggi social che parlano soprattutto alle generazioni più giovani. Non è soltanto una questione di prezzo più democratico rispetto al profumo tradizionale. 🔗 Leggi su Amica.it

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