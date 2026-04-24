I legali del calciatore dell'Arsenal Riccardo Calafiori sull'inchiesta escort | È estraneo in tutto e per tutto

Gli avvocati di Riccardo Calafiori, calciatore dell'Arsenal, hanno dichiarato che il loro assistito è estraneo a tutte le accuse legate all'inchiesta escort aperta dalla Procura di Milano. La vicenda riguarda un'indagine in corso sulla presunta attività di escort, ma il legale ha affermato che il calciatore non ha alcun coinvolgimento nel caso. La procura sta svolgendo le indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

Gli avvocati del calciatore Riccardo Calafiori, dello studio legale Conte, smentiscono ogni possibile coinvolgimento del loro assistito nel 'caso escort', scoppiato a Milano, e su cui sta indagando la Procura. Nel presunto giro di prostituzione avrebbero preso parte molti calciatori di Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

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