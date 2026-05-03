tutto quello che ancora dobbiamo sapere sull acido ialuronico

L'acido ialuronico è un ingrediente molto presente nelle formulazioni cosmetiche, frutto di studi scientifici condotti nel corso degli anni. La sua presenza nei prodotti di cura della pelle è aumentata, ma non si tratta di un rimedio miracoloso. Le ricerche si sono concentrate sulla comprensione delle sue caratteristiche e delle sue potenzialità, senza che ciò comporti risultati immediati o garantiti.

NON È UN MIRACOLO. La moltiplicazione dell’ acido ialuronico nelle formule cosmetiche è il frutto di anni di ricerche scientifiche con un obiettivo. Assicurare idratazione non solo in superficie, ma in tutti gli strati della pelle e più a lungo. Facciamo un passo indietro. Isolato per la prima volta nel 1934 da due ricercatori della Columbia University di New York, oggi l’acido ialuronico è l’attivo più conosciuto dai consumatori e il più “democratico”. Non fa differenze né di età, né di sesso, né di stagione. Sotto forma di filler è il protagonista dei trattamenti rimpolpanti della medicina estetica; fulcro di oltre 1.500 pubblicazioni scientifiche resiste alle mode, anche dopo l’avvento di collagene e retinolo.🔗 Leggi su Amica.it

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STAI USANDO MALE L’ACIDO IALURONICO

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Amico mio, grande amico mio, hai battuto tutto e tutti, ma con Dio è stato impossibile. #ciaoalex #tinsegneroavolare x.com