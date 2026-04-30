Guide turistiche arriva il secondo esame di abilitazione | ecco i dettagli

È stato pubblicato un nuovo bando per l'esame di abilitazione delle guide turistiche, mentre le selezioni per la prima edizione sono ancora in corso e gli ultimi orali sono previsti per la prossima settimana. La procedura riguarda chi deve ottenere l’abilitazione e si svolge in diverse fasi, con comunicazioni ufficiali che aggiornano i candidati sulle modalità di svolgimento. Nessuna data definitiva è ancora stata comunicata per l’esame del nuovo bando.

Mentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo bando per l’esame di abilitazione per guide turistiche previsto dalla riforma approvata a fine 2023. Le prove scritte si terranno a giugno, come detto dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi alle associazioni delle guide turistiche nel primo incontro al MiTur da quando l’ex sottosegretario alla Cultura ha preso il posto lasciato da Daniela Santanchè. La legge 13 dicembre 2023, n. 190 subordina l’esercizio della professione di guida turistica al superamento di un esame di abilitazione nazionale con una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Guide turistiche, arriva il secondo esame di abilitazione: ecco i dettagli Notizie correlate Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo... Scavi di Pompei, vertenza guide turistiche, Caramiello: “incontro con Zuchtriegel e guide per risolvere criticità”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pubblicato il bando annunciato dal Ministro Mazzi per l’esame di abilitazione nazionale alla guida turistica; Guide turistiche, pubblicato il nuovo bando nazionale 2026: requisiti, prove e come candidarsi; Cosa vedere a Albenga 2026: Guida Autentica e Segreta; Santa Maria C. V. : dove l’arena non è mai diventata silenzio. Guide turistiche, arriva il secondo concorso nazionale: ecco i dettagliMentre devono ancora concludersi le selezioni per la prima edizione (gli ultimi orali si terranno la prossima settimana), è stato pubblicato il nuovo bando del concorso nazionale per guide turistiche ... ilsole24ore.com Guide turistiche, al via il nuovo esame nazionale: pubblicato il bandoDiventare guida turistica in Italia torna a passare da un esame nazionale. È stato pubblicato il bando per il secondo esame di abilitazione, annunciato nei giorni scorsi dal ministro del Turismo Gianm ... giornalelavoce.it È PARTITA LA CORSA ALL’ABILITAZIONE! È stato ufficialmente pubblicato il bando d’esame per l'abilitazione alla professione di Guida Turistica! Noi di GTI - Guide Turistiche Italiane sappiamo quanto studio, passione e dedizione ci siano dietro qu - facebook.com facebook