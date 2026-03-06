Val Masino | dote merito a cinque studenti

Sabato scorso, il sindaco di Val Masino ha incontrato cinque studenti del territorio per consegnare loro la Dote merito, un premio destinato a chi ha ottenuto risultati scolastici eccellenti. L’evento si è svolto nel municipio, con la partecipazione diretta dei giovani e delle loro famiglie. La cerimonia ha rappresentato un momento di riconoscimento pubblico per i meriti conseguiti nel percorso scolastico.

Il sindaco Pietro Taeggi, sabato scorso, ha accolto gli studenti residenti nel Comune di Val Masino per la consegna della Dote merito, l'iniziativa che premia i loro successi scolastici. Un assegno e un riconoscimento pubblico a evidenziare il loro impegno nello studio, la costanza e il talento che li hanno condotti fino a importanti traguardi, a conclusione del percorso di studio o quali tappe intermedie. Dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino all'università, l'Amministrazione comunale, l'estate scorsa, ha pubblicato il bando per l'assegnazione della "Dote merito" agli studenti con votazioni superiori a 910, 90100 e 100110. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Val Masino: il bosco che canta rivive tra miti e creativitàIn un angolo incantato della Lombardia, tra i boschi della Val Masino, prende vita un progetto che unisce tradizione e innovazione. Il bosco incantato della Val Masino racchiude miti e leggende: nasce la mappa culturaleDue anni di ricerca etnografica sul campo, di laboratori con gli alunni, di interviste con gli anziani della valle confluiti in un poster pronto per... Contenuti utili per approfondire Val Masino. Argomenti discussi: Val Masino: dote merito a cinque studenti; Premi agli studenti meritevoli di Val Masino: consegnati gli assegni della Dote Merito.