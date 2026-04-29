Melloblocco 2026 | la Val Masino torna capitale mondiale del bouldering

La Val Masino si appresta a ospitare il Melloblocco 2026, evento internazionale di bouldering che si svolgerà dal 6 al 9 maggio. Le iscrizioni online sono aperte fino a lunedì 4 maggio, e al momento sono già stati registrati oltre mille partecipanti provenienti da diverse nazioni. L’evento attirerà numerosi climber, pronti a sfidarsi sulle pareti della zona.

La Val Masino si prepara ad accogliere migliaia di climber per il Melloblocco 2026, in programma da mercoledì 6 a sabato 9 maggio, con iscrizioni online aperte fino a lunedì 4 e oltre mille sassisti già registrati da tutto il mondo. Un appuntamento che, dal 2004, richiama ogni anno la community.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Melloblocco 2026: 4 giorni di bouldering nella ValtellinaLa Valtellina si prepara ad accogliere migliaia di appassionati di arrampicata tra il 6 e il 9 maggio 2026 per l’edizione 2026 del Melloblocco, un... Buoni pasto ai dipendenti del Comune di Val MasinoVAL MASINO I dipendenti contribuiscono in maniera essenziale al buon funzionamento della macchina comunale e così l’amministrazione li premia con i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il programma del Melloblocco 2026; Melloblocco 2026, già 868 iscritti: cresce l’attesa per il grande raduno del bouldering; Melloblocco 2024 Val di Mello Val Masino; Melloblocco Val Masino Val di Mello. Mille buoni motivi per iscriversi al Melloblocco 2026Il bello di un appuntamento che – annualmente – ricorre è che il tempo non passa vuoto, ma è anzi pieno di ricordi, nostalgia, attesa. La luce poi cambia, è inizio primavera e conti le settimane con ... planetmountain.com Melloblocco, in Val Masino - Val di Mello il tuo progetto boulder 2026Sono aperte le iscrizioni per il Melloblocco 2025, il più grande raduno di boulder e arrampicata del mondo che si terrà in Val di Mello - Val Masino dal 6 al 9 maggio. Giusto giusto per Natale, o per ... planetmountain.com UN’OCCASIONE IMPERDIBILE! Una passeggiata in compagnia degli asinelli e ..non solo! Ancora alcuni posti a disposizione! #iscrivitiora #attivitagratuita Comune di Val Masino Consorzio Turistico Porte di Valtellina - facebook.com facebook