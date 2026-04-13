Verso il blocco navale di Hormuz Netanyahu sente Vance | Cessate il fuoco sta per finire L’Iran a Trump | Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro – La diretta

Nelle ultime ore, le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono accentuate dopo il fallimento di un vertice tra le due nazioni in Pakistan. In risposta, il governo statunitense ha annunciato un blocco navale nello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di ostacolare le esportazioni di petrolio iraniane. Nel frattempo, in un contesto di crisi, il premier israeliano ha contattato il segretario del Dipartimento di Stato americano, segnalando che il cessate il fuoco si stava avvicinando alla fine.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Verso il blocco navale di Hormuz, Netanyahu sente Vance: «Cessate il fuoco sta per finire».🔗 Leggi su Open.online Verso il blocco navale di Hormuz, l’Iran a Trump: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro». La minaccia sulla benzina: «Rimpiangerete i prezzi di oggi» – La direttaDopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia... Discorso di Trump alla nazione, Usa "vicini a finire il lavoro in Iran" ma Vance tratta il cessate il fuocoNel suo discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito le tempistiche che avevamo anticipato: altre due settimane di guerra (almeno) in cui gli Stati...